СБУ сообщила о подозрении капитану российского судна, привезшего в Украину военную технику из Сирии

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении капитану российского судна Алексею Терещенко, привезшему в Украину военную технику из Сирии. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Терещенко является капитаном грузового судна Sparta IV.

Он помогал перебрасывать боевую технику российских оккупантов на временно захваченные территории нашего государства.

Для скрытой транспортировки груза Россия использовала гражданские суда, принадлежащие торговому флоту РФ.

В частности, с 25 февраля по 7 марта 2023 года сухогруз под руководством Терещенко нелегально переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы РФ в сирийском порту Тартус. Речь идет о 2 российских ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1", 11 автомобилях "Урал-4320" с прицепами и 200 неуправляемых реактивных снарядах для систем залпового огня.

Затем все это было доставлено во временно оккупированный Крым для использования на южном фронте.

Следователи сообщили россиянину о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ. Именно он отдал приказ о захвате аэродрома Киев-Антонов-2 и обеспечил вторжение подразделений страны-террориста на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители объявили подозрение военнослужащим РФ, причастным к совершению военных преступлений. Во время оккупации Киевской области они расстреляли гражданские автомобили.

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