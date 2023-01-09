СБУ разоблачила в Днепре подпольную ячейку ''партии Шария'', которая готовила массовые беспорядки. Фото

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила подпольный центр запрещенной "партии Шария". Члены группировки готовили массовые беспорядки в регионе с целью расшатывания внутриполитической обстановки.

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Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских захватчиков в случае приближения линии фронта или захвата региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявили инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

Кроме этого были найдены "соглашения" прокремлевской ячейки о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что партийный центр организовал выходец из Донецкой области, который выехал в Днепр под видом переселенца. Он был на постоянной связи с скрывающимися за рубежом представителями Шария. В дальнейшем организатор обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме.

Для конспирации он контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего жительства.

В ходе следствия сотрудники СБУ также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность.

По этим фактам открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд окончательно запретил деятельность Партии Шария в Украине. 6 сентября высшая судебная инстанция оставила без удовлетворения апелляционную жалобу юристов этой политической силы.