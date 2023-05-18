СБУ разоблачила три схемы нелегального выезда за границу: среди клиентов были бежавшие в ЕС россияне. Фото

В трех областях Украины правоохранители разоблачили три разных схемы, организованные для нелегального выезда за пределы нашего государства. Преступники во Львовской и Ривненской областях за деньги помогали уклонистам выезжать в другие страны, а на Запорожье мужчина предлагал за это взятку правоохранителю.

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Среди "клиентов" были и граждане государства-агрессора России, желавшие сбежать на территорию стран членов Европейского союза. О разоблачении и задержании злоумышленников сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в Telegram.

Как отмечается, стоимость "услуг" по незаконному выезду за границу составляла до 5 тысяч долларов за одного человека.

Так, на Львовщине правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который предлагал украинцам, подлежащим мобилизации, фиктивные документы для выезда в другие страны. Именно к нему обращались граждане РФ, которые в начале полномасштабной войны находились в Украине и хотели уехать в ЕС.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу).

В Запорожской области задержан житель Донетчины, предлагавший взятку сотруднику СБУ за помощь в получении фейковых документов для выезда из Украины. Уклонисту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УКУ.

В Ривненской области преступная группа переправляла уклонистов в другие государства под видом волонтеров и водителей международных пассажирских перевозок. Им сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГНСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.