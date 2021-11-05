СБУ разоблачила командира ВСУ, работавшего на Россию: собирал секретные данные. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила одного из командиров Вооруженных Сил, работавшего на Россию. У него было гражданство РФ и он собирал тайные сведения военного характера.

Полковник ВСУ, командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска несанкционированно накапливал документы, передает пресс-служба СБУ. У злоумышленника провели обыски.

По его месту жительства обнаружили и изъяли жесткие диски, флеш носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.

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По данному факту возбудили уголовное дело по части первой статьи 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения". Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный российский юморист Максим Галкин попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины. В перечень ведомство включило его имяпо представлению СБУ.