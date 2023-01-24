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СБУ проверит законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу

София Закревская
Общество
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СБУ проверит законность внесения граждан в систему 'Шлях' для выезда за границу

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу. Правоохранители будут проверять органы, которые дают украинцам разрешения на это.

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В частности, речь идет о Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом сказано в решении СНБО от 23 января 2023 года, которое ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

Также СБУ проверит областные и Киевскую городскую военные администрации.

"Службе безопасности Украины принять меры по проверке законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях", – сказано в документе.

СБУ проверит законность внесения граждан в систему ''Шлях'' для выезда за границу

Напомним, что водители транспортных средств, которые перевозят медицинский или гуманитарный груз, могут покидать территорию Украины даже во время действия военного положения. Каждый гражданин Украины может подать заявку и получить разрешение через систему "Шлях".

Чтобы стать участником системы "Шлях", необходимо подать обращение в Мининфраструктуры, а затем в местную военную администрацию. Соответствующая структура обрабатывает обращение и выносит вердикт насчет разрешения выезда гражданина за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские чиновники больше не смогут ездить за границу на отдых и с какой-либо другой негосударственной целью. Соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

– Его своим указом ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский.

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