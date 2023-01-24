СБУ проверит законность внесения граждан в систему ''Шлях'' для выезда за границу

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу. Правоохранители будут проверять органы, которые дают украинцам разрешения на это.

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В частности, речь идет о Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом сказано в решении СНБО от 23 января 2023 года, которое ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

Также СБУ проверит областные и Киевскую городскую военные администрации.

"Службе безопасности Украины принять меры по проверке законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях", – сказано в документе.

Напомним, что водители транспортных средств, которые перевозят медицинский или гуманитарный груз, могут покидать территорию Украины даже во время действия военного положения. Каждый гражданин Украины может подать заявку и получить разрешение через систему "Шлях".

Чтобы стать участником системы "Шлях", необходимо подать обращение в Мининфраструктуры, а затем в местную военную администрацию. Соответствующая структура обрабатывает обращение и выносит вердикт насчет разрешения выезда гражданина за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские чиновники больше не смогут ездить за границу на отдых и с какой-либо другой негосударственной целью. Соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

– Его своим указом ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский.

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