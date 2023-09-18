СБУ призвала СМИ не оказывать услуг врагу – НСЖУ

Служба безопасности Украины призывает журналистов и медиа ответственно относиться к обнародованию информации о работе сил и средств обороны Украины. СБУ просит НСЖУ дополнительно проинформировать СМИ о необходимости соблюдения правил военной аккредитации.

В письме на имя главы НСЖУ Сергея Томиленко от руководства Департамента защиты национальной государственности СБУ отмечено, что в масс-медиа наблюдается распространение публикаций о процессе работы подразделений сектора безопасности и обороны Украины.

Обнародование этих материалов (работа ПВО и ПРО, перемещение военной техники в городах вне зоны боевых действий, начало производства новых видов вооружения и т.п.) в средствах массовой информации, в т.ч. в социальных сетях используется военными формированиями РФ для совершения дальнейших террористических действий против Украины.

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Учитывая это, СБУ просит НСЖУ содействовать информированию журналистов о недопущении неконтролируемого распространения сведений о подготовке и ведении силами обороны боевых действий, планов и производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины вооружения, военной и специальной техники, а также предоставления странами-партнерами материально-технической помощи.