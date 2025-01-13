СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, которые хотели устроить теракт на железнодорожной станции в Днепре. Фото

В Днепре контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт на станции "Укрзализниці". Его намеревались устроить двое наркозависимых, которых для этого завербовала российская ФСБ.

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Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре и в СБУ. Агентами страны-агрессора оказались двое наркозависимых из Днепра возрастом 23 и 36 лет, которые жили в гражданском браке.

"Пара искала "деньги на дозу" в тематических Телеграм-каналах, где и попала в поле зрения фсб", – говорится в сообщении.

Злоумышленники по инструкции от оккупантов изготовили взрывное устройство в собственном доме. Компоненты для него они купили в интернете, а их доставку заказывали на разные адреса.

Российские агенты 8 января этого года заложили устройство на рельсы, где стояла цистерна с горючим. Они планировали активировать взрывчатку, однако благодаря оперативной работе правоохранителей преступление удалось предупредить – они нейтрализовали взрывное устройство.

Оба фигуранта дела задержаны, у них изъяли средства детонации, компоненты взрывного устройства, мобильные телефоны и сим-карты.

Жителям Днепра сообщили о подозрении в законченном покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины). В настоящее время задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция задержала еще двух граждан, причастных к теракту в Днепре 14 декабря. Супружеская пара по российским инструкциям изготовила самодельное взрывное устройство и передала исполнителю.

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