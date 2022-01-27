СБУ готовит документы для введения санкций против телеканала 'НАШ': появились подробности

Служба безопасности Украины готовит документы для внесения телеканала "НАШ" в санкционный список. Соответствующее представление будет подано в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Причиной такого решения стало то, что на телеканале уже длительное время фиксируют антиукраинскую пропаганду. Об этом OBOZREVATEL сообщили информированные источники в руководстве СБУ.

"Уже некоторое время Служба фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на "НАШем" и готовит соответствующее представление в СНБО", — сказал источник.

Кроме того, СБУ провело проверку владельца канала Евгения Мураева касательно его контактов с российскими агентами. Это произошло на фоне того, как в СМИ появилась информация относительно планов Кремля привести к власти в Украине пророссийского лидера, и ним может стать бывший народный депутат Мураев. Но найти стопроцентные факты связей пока не удалось.

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Напомним: о планах России поставить во главе Украины пророссийского лидера заявило Министерство иностранных дел Великобритании. В ведомстве также сообщили, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Нацсовет оштрафовал телеканалы "НАШ" и NewsOne. Сумма взысканий превысила 200 тысяч гривен.