Сбитый в Беларуси БПЛА не является украинским и может быть 'кустарной' моделью. Фото

Сбитый в Беларуси беспилотник, который официальный Минск называет "украинским" Spectator M1, не похож на указанную модель. Эксперты допускают, что речь может идти о "кустарном" аппарате, собранном непонятно кем.

К такому выводу пришли расследователи Inform Napalm после консультаций с экспертом. Аппарат на фото, которое обнародовали белорусские СМИ, на 100% не похож ни на украинские, ни на российские, ни на белорусские и даже на польские БПЛА (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Специалист Евгений Гриневич, который работал с украинскими беспилотниками на фронте обратил внимание на детали показанного белорусами аппарата.

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"Особое внимание следует обратить на "воздухозаборник", который прикручен большими болтами, так в производственных условиях не делается", – сказал он.

Эксперт допускает, что это скорее всего "кустарная модель", собранная из деталей, купленных в интернет-магазинах. Такой аппарат, по его мнению, могли использовать контрабандисты.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter написал, что указанный инцидент – это провокация и призвал Минск не подыгрывать Москве. В ответ ему МИД Беларуси опубликовал еще одно фото якобы "украинского беспилотника". Однако затем твит был удален.

Расследователи Inform Napalm пришли к выводу, что публикация такой информации именно 3 февраля является не случайна, поскольку в этот день в Украине был президент Турции Реджеп Эрдоган. Они полагают, что с помощью такой информационной кампании планировалось как-то повлиять на турецкого президента.

"Не исключено, что Сергей Шойгу передал Александру Лукашенко некоторые инструкции, а всю подготовительную работу по информационной операции провели российские военные специалисты, которые и указали белорусским пропагандистам и дипломатам, когда и какую информацию они должны распространить. Скорее всего целью является попытка повлиять на президента Турции и создать инфоповод вокруг украинских беспилотников, как "основной угрозы безопасности в регионе", – отмечают они.

В свою очередь спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал LIGA.net, что недавно Беларусь присылала письмо украинским коллегам о том, что они зафиксировали над своей страной недалеко от границы с Украиной БПЛА. В нем принадлежность аппарата не указывалась, а украинские пограничники ответили, что не использовали беспилотники в указанном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны Беларуси заявил, что якобы "украинский" беспилотник нарушил государственную границу и залетел на территорию их страны. В связи Минск вручил ноту протеста военному атташе при украинском посольстве.