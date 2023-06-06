Сбил насмерть военного на блокпоста: в Хмельницкой области пьяный водитель получил 7 лет за решеткой. Фото

В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП – грузовик насмерть сбил военного терробороны. Водителя приговорили к 7 годам за решеткой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови осужденного превышал норму в 16 раз.

Суд, рассматривающий дело по обвинению Хмельницкой областной прокуратуры, признал жителя Киева виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Это нарушение привело к смерти одного человека и причинению телесных повреждений средней тяжести двум другим (согласно ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, ч. 3).

В результате рассмотрения дела прокурорами в суде было доказано, что в апреле 2022 года водитель грузового автомобиля "DAF" не остановился перед стационарным блокпостом территориальной обороны, расположенным недалеко от села Скадовск.

Он не сбавил скорость движения и допустил столкновение с другим автомобилем и бетонным ограждением контрольного пункта, за которым находились военные.

В результате происшествия один военнослужащий территориальной обороны погиб на месте от полученных травм, а двое были травмированы.

Установлено, что уровень алкоголя в крови осужденного превышал норму в 16 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства протаранил легковушку, а затем влетел в людей на пешеходном переходе.

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