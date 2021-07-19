Не признавался маме, что воюет: на Донбассе убили 19-летнего защитника Украины

Еще один защитник Украины погиб от пуль российско-оккупационных войск. 19-летний наводчик танка с Днепропетровщины Александр Юрков планировал пожениться со своей девушкой, но так и не успел. Также у него остались мама и сестра.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Александра похоронили в пятницу, 16 июля, в его родном селе Криничеватое Днепропетровской области. Хоть сейчас идет сбор урожая и многие местные жители трудятся на полях, на прощание с молодым парнем собралось около ста человек.

Мама Саши Татьяна Николаевна после известия о гибели сына не может прийти в себя. Он никогда не говорил ей, что воюет на Донбассе. Поэтому когда в дом пришли военные и сообщили, что парень погиб, женщина даже не сразу поняла, что произошло.

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"Она думала, что он в Новомосковске, на учениях. Его призвали в армию в сентябре прошлого года, ему только исполнилось 18 лет. Он закончил колледж и через несколько месяцев ему пришла повестка. Все произошло очень быстро, военком сказал: "Собирайся, завтра едешь". А чуть позже он сказал матери, что заключил контракт на военную службу. Но о том, что уже воюет на фронте, ни слова не говорил. Мама была уверена, что он в учебке. Скорее всего, не хотел ее волновать", – рассказала одна из односельчанок.

Сашу и его сестру воспитывала одна мама, он был единственным мужчиной в семье.

"Он был очень спокойный и отзывчивый. Если кто из соседей попросит по огороду помочь, что-то порубить, он никогда не откажет. И в своем доме тоже он все делал. Скамейку маме поставил, дерево спилил. Его сестра учится в институте, так что мама теперь фактически осталась одна. Она, бедная, никак поверить не может, что Саши нет. Ходит на его могилу и плачет, он ведь совсем молодой..." – говорит знакомая.

У Александра была невеста, девушка по имени Люба. С ней он познакомился по интернету.

"Саша рассказывал, что до службы очень любил ходить на рыбалку. Он был очень хорошим, жизнерадостным и немножко упрямым. Не очень любил кому-то что-то о себе рассказывать. Правда, собирался продлевать контракт, но уже не наводчиком. Может быть, хотел стать военным, не знаю. Но после окончания этого контракта мы собирались с ним пожениться", — рассказывает Люба.

Молодые люди успели провести помолвку в церкви. Каждый раз, как только выдавалось свободное время на службе, Саша приезжал к Любе в гости. Его знали многие друзья девушки.

"Саша всегда все говорил прямо, но тихим голосом. Они с Любой дополняли друг друга: он такой спокойный, а Люба очень эмоциональная. Он очень берег и нежно относился к Любе, использовал каждую возможность, чтобы приехать сюда и провести с ней время. Всем друзьям Любы он очень нравился, и батюшке, который проводил помолвку, тоже", — рассказывает мама девушки.

Люба никак не могла поверить в то, что ее любимого не стало. О его смерти, к сожалению, она узнала случайно. Но продолжала писать ему: "Саша, где ты, отзовись…"