В этот день, 3 ноября, 84 года назад в карельском урочище Сандармох было расстреляно 134 представителя украинских элит.

Сталинское "обезглавливание" Украины, начатое в 1930 г. процессом СВУ, в целом завершилось (оставалось еще "замирить" ЗУ, а потом уже только осуществлять регулярную "прополку", чтобы нация не восстановилась - когда сейчас Путин взывает, что "Украины нет", это кричит из него целая армия обиженных капитанов матвеевых, живых и мертвых, неспособных смириться с бесполезностью затраченных усилий: да что же это, да как это получается, столько труда, палец болел на курок нажимать - и "недострелили мы вас"?! !(с) из живых уст).

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Украинцам, плохо знающим историю, преимущественно невдомек, что сам факт их существования может кого-то мучить как "личная недоработка" (sic!), и пока мы этого как следует не усвоим – мы все еще не в безопасности.

А это интервью я дала 9 лет назад – так вносилась тема в публичное пространство, "капля камень точит"...

По крайней мере, теперь – через 9 лет., из них 8 военных, – большинство высказанных в нем тезисов мне уже не нужно повторять.