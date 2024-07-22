Вопрос языка является предметом соглашения о перемирии с РФ.

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Во всяком случае, во многих проектах, которые нам сейчас преждевременно подсовывают, вопрос особого статуса русского языка в Украине звучит. И это, на мой взгляд, самая большая угроза – если мы согласимся отдать часть своего духовного суверенитета. Дальше Москва прекрасно знает, как разорвать нас изнутри, вырастить пятую колонну и всему миру объяснить, почему нас не должно быть.

Далее текст на языке оригинала.

Вбивство Фаріон має найбільше значення саме у цьому контексті. Це – (бойові) дії, наслідком яких буде рахунок, з яким ми завершимо війну, де у загальному заліку будуть не тільки захоплені чи звільнені території, а й захоплений чи звільнений гуманітарний простір.

Ті люди, котрі по всьому світу розторговують наші здобутки, точно це розуміють, точно беруть до уваги фактор, наскільки українці рішуче протестуватимуть проти записування особливого статусу мови агресора в підсумкову угоду.

І наявність або відсутність всередині України категоричних позицій з цього питання, суспільний статус носіїв цих позицій, кількість та якості натхненників та організаторів руху спротиву насильницькому зросійщенню України - тут грає велику роль у майбутній боротьбі.