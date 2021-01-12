Садовый похвастался многолюдным праздником в своем доме и заявил, что он "укрепляет иммунитет"

Городской голова Львова Андрей Садовый похвастался большим количеством колядников в своем доме, несмотря на карантин из-за COVID-19, и объяснил, что праздники "положительно влияют на иммунитет".

О своем отношении к коронавирусу Садовый рассказал в интервью hromadske. Перед этим он разместил в Facebook фото с гостями.

"Трудно петь в маске, тем больше мы – я, Екатерина, дети, наша теща – мы переболели и имеем достаточно антител и не представляем угрозы для гостей, которые приходят", – объяснил мэр Львова.

По его словам,колядники и так ходят одной группой и контактируют между собой, так что это не проблема.

Он объяснил, что такие нюансы сложно учитывать и прописать в постановлении Кабинета министров.

"Но есть здравый смысл, есть Коляда, есть Рождество и эта атмосфера, это хорошее настроение, я убежден, оно хорошо влияет на иммунную систему, делает ее гораздо сильнее – и COVID-19 просто отталкивается и убегает", – заявил Садовый.

Согласно официальным данным Совета национальной безопасности Украины, по состоянию на 12 января Львовская область находится на втором месте по фактическому количеству смертей от COVID-19 в стране – 1892. Больше летальных случаев зарегистрировали только в Киеве – 2115. Однако учтем, что в столице проживает около 4 млн человек, а во всей Львовской области чуть более 2,5 млн.

Садовый показал многолюдный праздник дома Facebook Андрея Садового

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый считает, что в городе "нельзя отменять Рождество", несмотря на COVID-19, поскольку во Львове в это время "всегда особая атмосфера" и многие хотят ее увидеть.