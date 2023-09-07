'С вами Украина всегда на несколько шагов впереди': Зеленский поздравил разведчиков и отметил их вклад в борьбу с агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником. Он выразил благодарность бойцам за их вклад в борьбу с российскими террористами.

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Приветствие глава государства опубликовал в своем Telegram. Он отметил наиболее выдающиеся качества, которыми обладают наши разведчики.

"Профессиональные. Смелые. Незаметны для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат!" – отметил Зеленский.

Напомним, накануне Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету под названием "Военная разведка Украины". Номинал монеты – 5 гривен.

На аверсе изображена эмблема Главного управления разведки, а по кругу – надписи: "Военная разведка Украины" и лозунг военных разведчиков на латыни SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS. Последние в переводе звучит, как "Мудрый будет властвовать над звездами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов 7 сентября, в День военной разведки нашей страны, поздравил коллег интригующим видео. На кадрах перед Будановым поставили торт с зажженными свечами. Глава ведомства молча задул свечи – и в этот момент раздался взрыв.

– В ГУР рассказали, как проходит сбор информации для выявления и поражения военных государства-агрессора России. Разведчики заверили, что знают все о врагах и назвали три вещи, которые помогут победить любого.