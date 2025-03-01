"С Путиным будете в туза гатиться": украинцы отреагировали на спор Трампа с Зеленским мемами. Фото

В пятницу, 28 февраля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поспорили перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома по поводу войны и "неблагодарности". Это событие вызвало шквал реакций среди украинцев, а сеть "взорвалась" мемами.

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Пользователи высмеивали американского лидера, его связи с российским диктатором Владимиром Путиным напряженную атмосферу и звучавшие в тот день заявления. OBOZ.UA сделал подборку реакций и мемов наших сограждан о публичном споре Трампа и Зеленского.

Упомянули и об общении Трампа с Путиным и положении американского президента после событий в Белом доме.

Некоторые пользователи посоветовали героям фильма "Назад в будущее" вернуться в 13 июля 2024 года, когда на предвыборном митинге в штате Пенсильвания на Трампа было совершено покушение.

Украинцы не забывали и о вопросе представителя протрамповской сети Real America's Voice, репортера Брайана Гленна о том, есть ли у президента Украины костюм. Зеленский придерживается своего обещания не возвращаться к деловым костюмам, пока в Украине идет война, вот Трамп и его окружение рассмотрели в этом "пренебрежение к американскому народу".

Пользователи обнаружили "дресс-код", который подойдет американскому президенту.

В сети высмеяли и спор по картам, когда Трамп заявил, что Зеленский "не в хорошем положении" и "не имеет карт", а из США у него "будут карты".

"Я не играть в карты прибыл. Я президент страны в войне", – ответил украинский президент.

Еще были шутки о семье, ситуации из жизни, полтавского поджигателя, драки, а Зеленского сравнивали с персонажами комиксов, фильмов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом приехал к Дональду Трампу в Белый дом. Журналисты окрестили эту встречу, которая неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя лидерами и вице-президентом США Джей Ди Венсом, "напряженной" и "не слишком хорошей". В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях безопасности в случае прекращения огня. Впоследствии звучали претензии по поводу "неуважения" Зеленского к США и "нежелании заканчивать войну".

В Белом доме продолжают настаивать, что Зеленский должен извиниться за "пустое время" и "фиаско", в которое он якобы превратил встречу с Трампом и Вэнсом.

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