'С прошедшим': как правильно перевести на украинский

Поздравления с праздниками – одна из наиболее распространенных формул вежливости в любом языке, и украинский здесь не исключение. Но знаете ли вы, как правильно поздравлять на украинском с праздником, который уже прошел?

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Те, кто долго пользовался русским, точно прибегали к формулировке "с прошедшим". OBOZ.UA попытался найти ей правильный перевод или замену, которые не были бы проявлением суржика или кальки.

Если рассмотреть русское словосочетание "с прошедшим" с точки зрения структуры, выясним, что оно неполное. В нем не хватает слова "праздник", который здесь является главным. Человек, которому адресована фраза, должен догадаться о ее значении из контекста. Дата и обстоятельства должны подсказать ей, что речь идет о празднике и какой именно праздник подразумевается. Усеченная структура фразы и делает ее сложной для перевода.

В то же время использование полной фразы для поздравления собеседника является проявлением уважения к нему. Вы вкладываете немного больше усилий, а не просто бросаете обрывок словосочетания на ходу. Не ждете, что ваш собеседник будет думать о контексте, а полноценно выражаете свою мысль. Именно поэтому и филологи, и эксперты по этикету советуют не искать замену урезанной фразе "с прошедшим", а использовать полноценное предложение. Например:

Вітаю з минулим святом;

Прийміть вітання зі святом, що минуло;

Вітаю вас із минулим днем народження / весіллям / Великоднем / Днем незалежності.

Не ленитесь проявлять вежливость. Пусть человек, с которым вы общаетесь, почувствует ваше заботливое отношение. А усеченные формулировки оставьте для ситуаций, когда действительно есть смысл выражаться кратко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести словосочетание "в сделку".

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