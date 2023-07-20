С первых дней вторжения РФ встал на защиту Украины: на фронте погиб командир артбатареи с Луганщины. Фото

На фронте, сдерживая российское нашествие, погиб командир артиллерийской батареи Константин Заволока из Луганской области. Военным он решил стать сразу после школы, окончил Нацакадемию сухопутных войск.

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С первых дней полномасштабного вторжения войск РФ парень боролся за независимость родной страны. О потере сообщила Краснореченская территориальная громада (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Константин родился и вырос в маленькой деревне Нововодяне Сватовского района Луганщины.

В 2016 году он окончил школу и выбрал для себя профессию военного. Сначала учился в Кременском кадетском корпусе, а затем в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Встав на защиту Родины во время войны, Константин Заволока присоединился к рядам 4-й отдельной танковой бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Старший лейтенант командовал первой самоходной артиллерийской батареей второго самоходного артдивизиона.

Защитник всегда был упорным и уравновешенным. Имел очень много друзей, в памяти которых он останется улыбчивым и дружелюбным.

"К сожалению, словами трудно залечить болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека большое испытание. В этот горький миг разделяем горе семьи и вместе с ними склоняем голову в глубокой скорби", – говорится в сообщении громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области подтвердили смерть на фронте 21-летнего воина ВСУ Максима Деркача. Защитник погиб в марте прошлого года, минуя дорогу для сдерживания врага на Запорожье.

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