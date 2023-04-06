Сиротами остались 8 детей: в Закарпатье простились с павшим на фронте военным. Фото

На Закарпатье провели в последний путь защитника Украины, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ оборонял родную землю. 44-летний Иван Богдан был отцом восьмерых детей.

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Проститься с Героем пришли сотни жителей села Родниковка Полянской громады Мукачевского района, родные, друзья и побратимы, сообщает mukachevo.net. Последний путь воина односельчане устелили цветами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Чин захоронения Ивана Богдана прошел 3 апреля в Свято-Михайловском православном храме.

Как рассказал настоятель храма протоиерей Владимир Воронич, Герой был отцом восьмерых детей и больше года тому назад похоронил жену.

О гибели защитника 29 марта сообщили на официальном сайте Полянской громады. Отмечалось, что Иван Богдан погиб в ожесточенном бою с оккупантами.

Он родился 9 ноября 1978 года, жил в Родниковке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину погиб 27-летний воин с Луганщины Николай Хаус. Парень воевал в АТО, был награжден медалью от президента Владимира Зеленского "Защитнику отечества". После войны мечтал вернуться домой.

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение не называть цифр потерь Украины было принято на уровне Верховного главнокомандующего, Генерального штаба ВСУ, парламента и правительства. Такие сведения не помогут созидать веру, которая помогла Украине выстоять с первых дней полномасштабного вторжения.