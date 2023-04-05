Мечтал о счастливой жизни после победы: в боях за Украину погиб 27-летний воин из Луганской области. Фото

За спокойствие и независимое государство отдал свою жизнь еще один защитник Украины. На войне погиб 27-летний военный родом из Луганской области Николай Хаус.

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О потере сообщили на Facebook-странице Высоцкой ТГ. Защитника похоронят в Ровенской области в селе Вербовка, где он находился в ротации. Таково было желание Николая.

С первых дней войны 27-летний парень воевал в АТО. Молодой человек успел получить медаль от Президента Владимира Зеленского "Защитнику отечества". После победы Николай мечтал вернуться на Полесье, в Вербовку и обустроить там свою жизнь, создать семью. Однако планы защитника разрушила война.

"Для Николая село Вербовка за время пребывания на ротации - стало родным домом. Этот парень впал в сердце каждому, кто с ним общался. Искренний, неравнодушный, готовый любить весь мир, был надежным, уважал среди собратьев. В Вербовке он мечтал вернуться после победы, чтобы здесь устроить свою жизнь. Но не суждено", – рассказали в ОТГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно", воевавший в самых горячих точках. Герой попадал под обстрел в Запорожской области, а в воскресенье, 2 апреля, погиб в Бахмуте.