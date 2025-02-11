С первых дней на войне заслужил уважение и авторитет: в Ивано-Франковске простились с военным Максимом Емцом. Фото и видео

Во вторник, 11 февраля, в Ивано-Франковске провели в последний путь военнослужащего Максима Емца на псевдо "Енот". Он защищал Украину от оккупантов с 2014 года и погиб 4 февраля на Покровском направлении.

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Об этом сообщает "Суспільне Івано-Франківськ". Емец воевал еще с 19-летнего возраста, отдать последнее уважение защитнику в Дом скорби пришли его родные и побратимы.

Военнослужащий Николай Кубирко, служивший с "Енотом" в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, рассказал, что Максим с первых дней заслужил уважение и авторитет среди побратимов.

"Молодой, энергичный. Все командиры – солдаты и офицеры, в том числе и начальник штаба, гораздо старше его – все его уважали. Таких людей мало, как он. Потому что многие люди, занимающие такие должности, "одевают корону". У Максима этого не было. Очень хороший друг, человек и командир. К нему всегда можно было обратиться", – вспоминает он про павшего воина.

Однажды Емец смог за короткий промежуток времени получить необходимую технику – всего за две ночи нашли 18 лодок с электромоторами, которые были нужны подразделению.

"Максим был очень добрым, всегда помогал, чем мог. Он с детства тянулся к военной истории, был очень начитанным. Столько книг перечитал, что я за всю жизнь столько не прочту. Когда в гимназии учился, там у нас раньше были застенки КГБ. И очень история на него повлияла – Максим пошел служить. Это была его жизнь", – рассказала посестра "Енота" Анастасия, которая знала его с детства.

Максим Емец воевал с 2014 года в составе батальона "Айдар", 54-го отдельного разведывательного батальона, 24-й отдельной механизированной бригады. Во время полномасштабного вторжения служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" и в ГУР.

"Енот" участвовал в боях за Попасную, Северодонецк, Бахмут, Авдеевку. Боец освобождал Харьковскую область в 2022 году, останавливал наступление россиян в этот регион в 2024-м.

Похоронили Максима Емца на Аллее героев на городском кладбище Ивано-Франковска.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб 27-летний воин из Дрогобычского района Львовской области Андрей Нетруненко. Свой последней бой он принял 5 февраля на Покровском направлении.

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