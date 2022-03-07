С паспортом и номером телефона на руке: 11-летний мальчик из Запорожья самостоятельно перешел границу в Словакию. Фото

11-летний украинский мальчик из города Запорожье самостоятельно добрался до украинско-словацкой границы. Там его ждали местные волонтеры.

Об этом сообщили на странице Министерства внутренних дел Словакии в Facebook в воскресенье, 6 марта. Как говорится в сообщении, маленький украинец, спасаясь от войны, которую начала на территории нашего государства Россия, перешел границу с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке.

Как отметили во внутреннеполитическом ведомстве Словакии, его родители вынуждены были остаться в родной стране. На границе 11-летнего ребенка, встретили волонтеры.

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По номеру телефона, написанному на руке, он связался в родственниками, которые его забрали.

"Волонтеры охотно о нем позаботились, забрали в тепло и предоставили еду и напитки, которые упаковали для следующего путешествия. Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью достойным настоящего героя", – говорится в сообщении.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. Они были удивлены тем, настолько ребенок оказался бесстрашным.

Отметим, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние десять дней более 1,5 млн человек эвакуировались из Украины в соседние страны из-за войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове местные жители массово пытаются уехать из города из-за непрекращающихся обстрелов со стороны путинских оккупантов. В сети опубликовали фото большой очереди на железнодорожном вокзале.

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