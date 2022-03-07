Бегут от путинских 'освободителей': появилось новое фото с харьковского вокзала

В Харькове местные жители массово пытаются уехать из города из-за непрекращающихся обстрелов со стороны путинских оккупантов. В сети опубликовали фото большой очереди на железнодорожном вокзале.

Показательный кадр реакции харьковчан на "освободителей" из России опубликовали в Telegram-канале UKR INFORM. "Харьков. Эвакуация на железнодорожном вокзале", – сказано в подписи.

На фото показаны тысячи человек, находящихся на платформе вокзала в ожидании поезда.

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Отметим, в Пограничной службе Польши сообщили, что число людей, которые выехали из Украины с начала войны, которую объявила Россия и направились в Польшу, превысило миллион человек. Такие данные были опубликованы по состоянию на 20:00 6 марта.

"Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", – написали польские пограничники в Twitter.

Напомним: днем 6 марта вражеские ракеты нанесли удар по телебашне в Харькове, после чего в городе прекратилось вещание украинских новостей. Город остается местом для самых ожесточенных атак врага и обороны ВСУ.

Ночью захватчики снова нанесли удары по Харькову. Был слышен гул самолетов. К утру выяснилось, что противник вел огонь по жилым многоэтажкам, детским садам и рынкам. В прошлые несколько дней, захватчики также проводили массированную бомбардировку Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Харьковом украинские ПВО сбили вражеский истребитель. При этом были замечены два парашютиста, сейчас их разыскивают.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию душат санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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