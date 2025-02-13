С начала полномасштабного вторжения ДТЭК Энерго трудоустроил почти 4 тысячи переселенцев

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Энерго трудоустроила почти 4 тыс. внутри перемещенных лиц.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания ДТЭК Энерго продолжает помогать украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации или приближения боевых действий. С февраля 2022 года угледобывающие, энергетические и машиностроительные предприятия компании обеспечили работой более 3,8 тысячи внутренне перемещенных лиц", – говорится в нем.

Отмечается, что подавляющее большинство трудоустроенных – а это более 80% – присоединились к угледобывающим предприятиям ДТЭК Энерго. Большинство не имело шахтерской специальности и прошло переобучение на производстве.

Также среди новых работников немало молодых людей, нашедших свое первое рабочее место именно на украинских шахтах.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова возглавил рейтинг компаний, поддерживающих ветеранов.