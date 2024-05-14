С момента деоккупации Киевщины ДТЭК вернул свет 1,5 млн семей области, которые были без электроэнергии из-за атак

С момента освобождения Киевской области от российских захватчиков энергетики ДТЭК вернули свет 1,5 млн семей области, которые были без электроэнергии из-за боевых действий и обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В апреле-мае 2022 года энергетики ДТЭК Сети из Киевщины, Одесщины, Днепропетровщины и Киева объединили усилия, чтобы восстановить энергосистему Киевской области после деоккупации. Это стало самым масштабным ремонтом сетей в истории современной Украины.

"Полномасштабное вторжение принесло страшные разрушения нашей области. Именно здесь, в Киевской области, два года назад, энергетики ДТЭК Сети впервые объединились в одну большую команду, чтобы восстановить разрушенное врагом. В целом с начала полномасштабной войны энергетики возобновили электропитание более чем в 1,5 млн домохозяйств Киевщины", - рассказал генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Виталий Шайда.

Он добавил, что в это ДТЭК инвестировал около 1 млрд грн, а в дальнейшем компания планирует не просто восстанавливать поврежденные сети, а также строить современные Smart Grid.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.