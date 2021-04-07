Смертность растет, больницы загружены: как Хмельнитчина "задыхается" от коронавируса

В Хмельницкой области резко возросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. По этому показателю (с привязкой к численности населения) регион даже вышел на первые места в Украине. Для инфицированных жителей даже закончились места в больницах, из-за чего пришлось перевезти полевой мобильный госпиталь, который раньше располагался в Ивано-Франковске.

Что происходит на Хмельнитчине и как местная власть "тушит пожар в ручном режиме", читайте в материале OBOZREVATEL.

Регион начал "гореть" с конца марта

Резкий рост заболеваемости начал прослеживаться в области в последние две недели марта, а уже в начале апреля показатель достиг рекордных отметок, перевалив за тысячу выявленных случаев в сутки.

Несмотря на превышения эпидемиологических показателей, которые признали даже в Центре общественного здоровья Минздрава, местная власть долго не решалась усилить карантин до уровня "красной" зоны.

По словам системного аналитика Евгения Истребина, который моделирует прогнозы по развитию эпидемии, в последнюю неделю Хмельнитчина начала бить все антирекорды.

по уровню госпитализаций на 100 тыс. населения область находилась на 1 месте по Украине;

загруженность больниц в регионе составляет около 82%, что является самым высоким показателем в стране;

количество новых случаев (и это только официально) выросло почти в 2 раза по сравнению с осенней вспышкой коронавируса;

число "позитивных" ПЦР-тестов поднялось до 53%, то есть, каждый второй тест, сделанный в регионе, подтверждает наличие инфекции.

Заполненость койкомест на Хмельнитчине составляет около 82% СНБО

"Область просто горела. Были еще "чудеса" по летальности – не выше, чем осенью. То есть больницы забиты, а смертность не растет. Чудесная область! Почему в соседней Винницкой не так? На самом деле это сарказм. В реальности мы стали свидетелями откровенной манипуляции со статистикой местной власти в интересах определенных бизнес структур", – писал Истребин всю прошлую неделю на своей странице в Facebook.

Развитие эпидемии коронавируса на Хмельнитчине за последний месяц СНБО

Больницы перегружены

Некоторые жители Хмельницкого, с которыми пообщался OBOZREVATEL, подтвердили, что в городе больницы действительно загружены. На госпитализацию иногда даже не могут рассчитывать люди с падающей сатурацией, если они находятся в более-менее стабильном состоянии. Но в целом отношение в карантину в обществе несколько изменилось, стало больше тех, кто начали надевать маски в помещениях и транспорте. Массовых скоплений людей тоже стало меньше.

"Власти трудно будет закрыть рынки, так как это основной источник доходов бюджета. Хотя особого движняка там нет. А вот больницы забиты, это правда. В 120 км от Хмельницкого развернули полевой госпиталь на 120 мест. Плюсовать кровати-то можно, а хватит ли на всех медперсонала и кислорода? У знакомого 50% поражение легких, сатурация 89%. Но скорая не забрала. Обзвонили все больницы, ни одного места не было. Это Хмельницкий сегодня", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница Ирина.

Замглавврача Хмельницкой центральной районной больницы Валентина Салий рассказала, что поступление больных увеличилось в 2-3 раза. Половина из них – люди старшего возраста со сложной патологией (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца с нарушением сердечного ритма, гипертония).

"Увеличилось число больных – увеличилась и смертность. 30-40% госпитализированных – очень сложные, многие из них заведомо уже не жильцы. Сатурация – 40-50%, коронавирус вызвал необратимые процессы. Думала, что пик уже должен был быть, но нет же. Надеюсь, пойдет на спад уже со следующей недели. Но кто его знает", – подытожила врач.

В Славуте развернули мобильный госпиталь на 120 койко-мест www.xm-inside.com

Усилили карантин, но врачей не хватает

После совещания у мэра города Александра Симчишина в понедельник, 5 апреля, в Хмельницком все же решились на усиление карантина. Со среды, 7 апреля, запретили работать ресторанам, кафе, спортзалам, ТРЦ, а также остановили регулярные перевозки по области.

Кроме этого под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилировали часть помещений бывшей больницы "Укрзалізниці" в Шепетовке. Еще в трех лечебных заведениях региона дополнительно развернули 80 коек.

А в Славуте на территории городской больницы развернули мобильный госпиталь на 120 коек, который привезли из Ивано-Франковской области, ведь там заболеваемость пошла на спад и вскоре могут ослабить карантин.

И хоть в регионе увеличивают количество коек, местные врачи указывают на еще одну важную проблему – катастрофическую нехватку медицинского персонала.

Пациентам нужен кислород, но и с этим проблемы

Также Хмельницкая область столкнулась с острой нехваткой кислорода в больницах. Это при том, что он крайне необходим для минимум 70% госпитализированных пациентов.

"С кислородом полный аут! Все кислородные станции работают только на больницы. На производственные нужды не дают ни одного баллона с начала недели. Почему до сих во всех опорных больницах не установили кислородные станции?" – удивилась медсестра одной из больниц Хмельницкого.

Салий подтвердила OBOZREVATEL, что последние три дня действительно наблюдается недостаток кислорода из-за перебоев с поставками со Львовского кислородного завода. Пришлось по 2-3 раза в сутки возить его в баллонах с местных кислородных станций.

"Проблема с кислородом есть, не хватает рук на его погрузку. Честно, ситуация сейчас сложная. Городских больных принимаем дважды в неделю – в четверг и воскресение. В другие дни принимаем жителей района. Много врачей болеют, есть проблема с персоналом. Мы на износе. Вакцинироваться пока что боятся, все ждали Рfizer. Из 250 сотрудников у меня 112 хотели именно этот препарат. А когда привезли Сovishield – привилось только 25. Люди начитались разного и теперь боятся", – рассказала врач.