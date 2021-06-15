От отчаяния поехал "умирать под ОП": ветеран-десантник взял кредит на операцию, а теперь нужна вторая

67-летний ветеран Антитеррористической операции на Донбассе Иван Маслыган 13 июня приехал из Мариуполя Донецкой области в столицу Украины. Тяжелобольной человек, нуждающийся в операции, сразу отправился к Офису президента. Оттуда его увезли уже на скорой помощи.

Подробнее о ситуации, с которой столкнулся воин, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новость о том, что в разгар футбольных баталий (когда украинская сборная играла на Евро-2020) на Банковой сидит пожилой участник АТО, разлетелась по Facebook.

Сам же Иван Маслыган на своей странице написал: "Вот тут буду сидеть до тех пор, пока или отвезут, или понесут" .

Видео дня

Несмотря на выходной день, к мужчине вышли из ОП, выслушали и предложили помочь ему попасть в госпиталь для ветеранов в Святогорске Донецкой области. Однако он больше подходит для реабилитации, а не для оперативного лечения. Тем более, что две недели назад Маслыгана уже несколько часов вытаскивали с того света – в Мариуполе.

Тревогу сразу забили ветеран войны на Донбассе Владимир Шилов и волонтер Ксения Быкова. По ее просьбе к воину подъехал ее знакомый, который был поблизости, и сразу же вызвал скорую помощь. Ивана Маслыгана отвезли в Александровскую клиническую больницу, ночь он провел под капельницами.

Как рассказал Маслыган OBOZREVATEL, ему впервые удалось поспать несколько часов подряд. Мужчину просто измучили сильнейшие почечные боли.

Иван Михайлович много лет жил в Чугуевском районе Харьковской области. "Родился в Карпатах, потом мама переехала в Одесскую область, там я и вырос, а затем уже попал в Харьковскую. От тракториста дошел до головы сельсовета", – смеется Маслыган. А вот в 2014 было не до смеха: российская агрессия перечеркнула планы на мирную жизнь и 60-летний мужчина не смог остаться в стороне.

Иван Маслыган начал "терроризировать" военкомат.

"Я постоянно ездил к военкому, добивался, чтобы меня взяли служить. От меня прятались, не хотели даже разговаривать! Потом увидел по телевидению сюжет, что набирается добровольческий батальон в Николаеве, я на автобус и поехал. Там уже добился, чтобы меня все-таки взяли. Прошел медкомиссию, врачи сказали, что организм крепче, чем у молодых. Так я и попал в 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду", – рассказал Иван Михайлович.

Там воин служил с августа 2014 по октябрь 2015 года.

В сентябре 2015-го года, когда Маслыган был на полигоне в Житомире, у него впервые произошел приступ. "До этого никогда не было проблем с почками. Дело в том, что алкоголь я не употребляю, даже пива не пью. А тут такое. По-видимому, застудил почки. Меня отвезли в госпиталь, сняли обострение и я уехал на демобилизацию".

После этого, в 2016-17 годах он ездил в санаторий в Пуще-Водице. "А потом уже все. Говорили, что иногородних брать не будут, только киевлян и жителей области", – объяснил ветеран. В Мариуполе же, где после АТО остался жить мужчина и женился, подобных условий для лечения и реабилитации нет.

С 2019 года Иван Маслыган перенес три операции на почках. Во время первой произошла клиническая смерть. А 1 июня 2021 года попал в больницу в Мариуполе с тяжелейшим приступом.

"Через неделю мне врач сказал: "Если денег нет, то я тебя лечить за свои не буду. Я собрал вещи и ушел", – говорит ветеран войны на Донбассе.

Дома мучили сильнейшие боли, постоянно ходил – лежать было невозможно. "В один момент я никому ничего не говоря решил поехать в Киев. Может быть, мне смогут помочь, а нет – так все равно, где умирать".

Иван Михайлович лежит в отделении урологии в Александровской клинической больнице. Ему требуется оперативное вмешательство, чтобы удалить камень из почки.

Денег же критически не хватает. Жена – учительница в школе, сам Иван Михайлович работал на коммунальном предприятии, а сейчас имеет непостоянный заработок – занимается ремонтами.

На предыдущую операцию Иван Михайлович с женой взяли около 40 тысяч в кредит, вернули еще не все, а тут – новая операция. Ее стоимость 20-25 тысяч гривен, а еще лечение и реабилитация. Когда побратимы узнали о трудной ситуации, в которой оказался ветеран-десантник, собрали 12 тысяч. Но от них уже мало что осталось.

Если у вас есть желание и возможность помочь ветерану-десантнику, OBOZREVATEL публикует реквизиты для помощи:

4731 2196 1851 9874 Маслыган Иван Михайлович (ПриватБанк).