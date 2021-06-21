И вот ещё скажу, что бесит: русский рок.

Ну, это вообще какая-то маячня: русский рок, вы вдумайтесь. Рок - это всегда протест, это же не просто гитары с барабанами. Рок - это всегда свобода и наплевательство на границы и пределы.

А тут... Рок, блин!

Да вы сидите в полном г*вне четверть века под іобнутым диктатором и пошевелиться боитесь! У вас в стране любой жирный мент из деревни имеет больше прав вам выбить печень через рот - и ему за это ничего не будет! - чем вы имеете свободы сидеть на ж*пе ровно и кланяться, когда позволят.

А тут блин фестивали - Нашествие, Х..ешествие... - вылазят такие на сцену, патлами размахивают, гитарами трясут - рок у них, понимаете.

Ну, ладно, при Союзе, ладно какой-никакой был протест: мы сидим и ждём перемен. А сейчас? В Крым поехали и там поете: свобода, мы вольные люди, мы рок играем, никто нам не властен.

Фу. Гидота.

Я поэтому, когда еду в машине и натраплю на какую-нибудь рок-станцию, вполне себе уважаемую, всегда переключаю: как завоет какая-нибудь Диана Арбенина - противно так становится, не передать. Хай лучше вон старушка Бритни Спирс шепчет, в ней и то протеста больше: и налысо брилась, и с папой судится - именно за свободу. Вот как.

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