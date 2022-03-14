Русская православная церковь в Амстердаме заявила о разрыве связей с Московским патриархатом из-за войны в Украине

Русская православная церковь в Амстердаме объявила о своем отделении от Московского патриархата. Решение о разрыве связей западной церкви было принято из-за вторжения России в Украину.

Священнослужители единогласно заявили, что больше не могут функционировать в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду верующих. Об этом сообщает издание The Guardian.

В заявлении говорится, что русский православный приход святителя Николая Мирликийского обратился к российскому архиепископу Нидерландской епархии, находящемуся в Гааге, с просьбой предоставить церкви "каноническое увольнение". Духовенство прихода заявило, что они обратились с просьбой присоединиться к Вселенскому Константинопольскому патриархату, базирующемуся в Стамбуле православному отделению, которое считается соперником Русской православной церкви.

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Позиция Кирилла в отношении войны вызвала беспокойство у некоторых православных священников, которые выступают против вторжения РФ в Украину. Более 280 православных священников и церковных деятелей со всего мира подписали открытое письмо, в котором выражают свое несогласие с вторжением России в Украину.

Русская православная церковь в Амстердаме, состоящая из четырех священников и дьякона – одна из крупнейших православных общин в Нидерландах – подвергает критике роль России в войне с начала вторжения 24 февраля. Амстердамская церковь провела закрытое заседание, на котором глава прихода подтвердил решение порвать с Москвой.

Напомним, патриарх Русской православной церкви Кирилл поддержал агрессию России против Украины. Несмотря на жалкие потери русской армии в Украине и бессмысленность войны, патриарх Кирилл выступил перед верующими с речью, где поддержал войну.

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