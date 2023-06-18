УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ нині, щонайменше, 1 163 роки.

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Як свідчить "Брюсельська хроніка", опублікована в 1894 році бельгійським археологом та істориком Францом Кюмоном, саме 18 червня 860 року 200 руських суден, на яких було, за різними даними, від 5 до 8 тисяч чоловік, на чолі з князем Аскольдом припливли з Києва до берегів Босфора.

Наш визначний історик Михайло Грушевський про цю подію пише так:

"Похід стався літом 860 р.; в недавно віднайденій візантійській хроніці він датований 18 червня. Русь встигла пограбувати околиці Царгорода, зруйнувала передмістя і нагнала великого страху на саме місто…"

Про походження організатора цього військового походу та засновника Київського князівства Аскольда існує багато гіпотез. Той таки Грушевський вважає його нащадком династії князя Кия, а не представником династії Рюриковичів.

Значення подій 860 року в історії Руси-України підсилює ще один знаний історик Михайло Брайчевський, який твердить, що офіційно першим прийняв християнство та хрестив Русь саме Аскольд того таки 860 року. Загалом Михайло Брайчевський у своїй монографії "Аскольд - князь Київський" найбільш ґрунтовно досліджує цей історичний період становлення Київської держави. Він переконує, що похід київського князя Аскольда 860 року є своєрідним "тріумфом Русі", бо Візантія уклавши мирний договір відтоді мусила рахуватися з молодою Київською державою. Про підписання мирної угоди є кілька повідомлень, серед них і Костянтина Багрянородного. Зміст угоди 860 року характеризує її як військово-переможний договір в інтересах Київської держави. Ба більше, Брайчевський стверджує, що Візантія брала зобовʼязання сплатити їй контрибуцію у сумі від 150 до 960 тисяч гривень, що становило відповідно 10-70 тонн срібла.

У свою чергу знаний літописець Нестор також описує, що експедиція Аскольда на Царгород є початком давньоруської історії:

"Ось чому з цієї пори почнемо (розповідь) і число (лік рокам) покладемо".

Тож з огляду на літописні джерела та першу згадку в контексті тодішнього своєрідного міжнародного права є всі підстави вважати 18 червня 860 року датою офіційного визнання нашої Державності, що її характеризував Михайло Грушевський як Русь-Україну або Київську державу.

Саме тому можемо говорити, що УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ нині, щонайменше, 1 163 роки!

Памʼятаємо нашу історію!

П.С. Докладніше про історію конституційних та політико-правових засад творення Української державності у моєму навчальному посібнику "Україна: історія Конституції".