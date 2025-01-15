'Рука снова будет работать': Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненого жителя Краматорска

В тот день над головой Виталия и его жены разразился вражеский снаряд. Женщина погибла на месте, он получил тяжелые ранения. Позади много операций, в том числе по реконструкции кости руки. Фонд Рината Ахметова обеспечил финансирование материалов, необходимых для восстановления здоровья Виталия.

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Недавно мне сделали пятую операцию, вживили имплант и пластину в руку. Спасибо Фонду, для меня это очень существенная поддержка, ведь сейчас я не работаю, а сын заканчивает школу", – говорит Виталий, житель Краматорска.

Первую помощь после обстрела ему оказали военные – Виталий помнит, как один из них рапортовал с места трагедии, что "здесь один 300, один 200". Говорить о гибели любимой жены Виталию до сих пор сложно.

"Мы были вместе всю жизнь, встречались с 15 лет. Я пытаюсь заменить мать сыну, но это, конечно, невозможно. В конце января снимут гипс, поэтому я планирую заниматься, чтобы вернуть функциональность, чтобы рука снова работала", – рассказывает Виталий.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).