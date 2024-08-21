Им нужно не упираться, рассчитывая на судебную тяжбу, ибо это всё равно бесперспективно и время возьмёт своё, а быть в ПЦУ среди первых из тех, кто ещё не там, чтобы успеть кем-то там стать и чтобы про них не забыли вообще, а заодно — чтобы их, когда о них вспомнят, не арестовали. Ведь когда побегут туда сразу все наперегонки (а процесс уже пошёл), будет поздно.

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Впрочем, СОЛНЦЕ НЕ В ОТВЕТЕ ЗА НЕМЫТЫЕ ОКНА, так что к Богу все эти манёвры РПЦ, называющей себя УПЦ, никакого отношения не имеют. А тем украинцам, которые хотят прийти к Господу, но не знают, с чего начать, напоминаю о своём материале об изучении Библии "с нуля". К тому перечню следует лишь добавить Исход: 16.1-16.36 — о манне небесной (как раз для нас!), а также Псалом 50 — об очищении (и это для нас тоже). Читаем Библию!