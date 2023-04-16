Библия — главная книга мира. И начинать её изучение нужно с главнейшего. Вот та примерно треть Библии, на которую приходится где-то 90 процентов ссылок на неё и цитат из неё.

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I.Из ВЕТХОГО ЗАВЕТА:

Бытие: 1.1-4.15 (сотворение мира, первые люди — Адам и Ева, Каин и Авель), 6.5-9.29 (Всемирный потоп и Ноев ковчег), 11.1-11.9 (Вавилонское столпотворение и смешение языков), 22.1-22.13 (испытание веры Авраама);

Исход: 20.1-20.26 (10 заповедей);

Книга Иова: полностью (о настоящей вере);

Псалтирь: псалмы 90 (защита), 118 (молитва истинно верующего о главном);

Книга Притчей Соломоновых: полностью (древняя мудрость);

Книга Екклесиаста, или Проповедника: полностью (суетность, пустота и тщетность существования до Спасителя);

II. НОВЫЙ ЗАВЕТ: полностью (основа христианства).

Это — суть. И лучше начинать именно с этого, чем со случайно выхваченного наугад. Базовая Книга человечества достойна НЕслучайного подхода.

Христос воскресе!