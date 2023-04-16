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Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото

Екатерина Белоброва
Общество
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Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото

В галерее современного искусства Avangarden состоялась презентация художественных писанок. Их невозможно купить, но можно получить, сделав донат через UNITED24. Все собранные средства будут доставлены на закупку разведывательных дронов RQ-35 Heidrun в рамках сбора посла UNITED24 Марка Гемилла.

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Пять видов писанок, созданных творческим объединением ponad, представляют Луганщину, Донетчину, Запорожскую область, Херсон и Крым. В каждом из изделий отображаются символы регионов. Так, например, на писанке под названием "Крым" выгравировали два моря – Черное и Азовское. "Херсонщину" декорировали птицами, потому что эта область является местом наибольшего скопления крылатых в Украине.

Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото
Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото

"Работать над писанкой для Запорожья было очень ответственной задачей. Несколько веков назад это был край казаков, сейчас это край, который без устали защищают ВСУ, и мне хотелось передать эту тягость поколений воинов в визуальном решении", — говорит художница Мари Кинович.

В общей сложности художники изготовили 24 писанки. На презентации посетителям показали прототипы изделий, на которых оттачивали технологию создания, а также финальные версии готовых писанок. Последние дополнили виртуальной галереей и перформансом — демонстрировали динамические проекции писанок от художницы Алины Костиковой под сопровождение диджей-сета Data Molfar.

Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото
Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото

Получить писанку можно, пожертвовав 24$ на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в пределах сбора посла UNITED24 Марка Гемилла. Среди всех участников разыграют 24 писанки. Победителей выберут с помощью рандомайзера.

Также вы можете гарантированно получить Пасхальное украшение за 70 000 гривен.

Сбор проходит с 8 апреля по 17 апреля включительно. За первые пять дней было собрано более 8 миллионов гривен.

Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото