Розыгрыш к Пасхе: Ponad и UNITED24 презентовали писанки, созданные из отстрелянных гильз. Фото

В галерее современного искусства Avangarden состоялась презентация художественных писанок. Их невозможно купить, но можно получить, сделав донат через UNITED24. Все собранные средства будут доставлены на закупку разведывательных дронов RQ-35 Heidrun в рамках сбора посла UNITED24 Марка Гемилла.

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Пять видов писанок, созданных творческим объединением ponad, представляют Луганщину, Донетчину, Запорожскую область, Херсон и Крым. В каждом из изделий отображаются символы регионов. Так, например, на писанке под названием "Крым" выгравировали два моря – Черное и Азовское. "Херсонщину" декорировали птицами, потому что эта область является местом наибольшего скопления крылатых в Украине.

"Работать над писанкой для Запорожья было очень ответственной задачей. Несколько веков назад это был край казаков, сейчас это край, который без устали защищают ВСУ, и мне хотелось передать эту тягость поколений воинов в визуальном решении", — говорит художница Мари Кинович.

В общей сложности художники изготовили 24 писанки. На презентации посетителям показали прототипы изделий, на которых оттачивали технологию создания, а также финальные версии готовых писанок. Последние дополнили виртуальной галереей и перформансом — демонстрировали динамические проекции писанок от художницы Алины Костиковой под сопровождение диджей-сета Data Molfar.

Получить писанку можно, пожертвовав 24$ на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в пределах сбора посла UNITED24 Марка Гемилла. Среди всех участников разыграют 24 писанки. Победителей выберут с помощью рандомайзера.

Также вы можете гарантированно получить Пасхальное украшение за 70 000 гривен.

Сбор проходит с 8 апреля по 17 апреля включительно. За первые пять дней было собрано более 8 миллионов гривен.