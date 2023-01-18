"Посылайте мальчиков!". Эту фразу приписывают Голде Меир, уроженке Киева, премьер-министру Израиля. Полвека назад. 1972 год. После терракта, который группировка "Черный сентябрь" устроила в Мюнхене против израильских спортсменов, Моссад начал ответную операцию "Гнев Божий". Задача была простая и тот же момент невероятно сложная - найти и ликвидировать. Стоит отметить, что последнего из черного (на самом деле красного) списка, спецслужбы Израиля достали спустя двадцать лет.

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Год 2023. Украина. Днепр. В результате ракетного удара по обычной высотке, погиб 41 человек, в том числе дети. Ещё порядка двадцати человек не могут найти. Вполне возможно, что и не найдут никогда. Они… выпарились. Их тела превратились в пепел. А до этого был ракетный удар по Виннице и Кременчугу. А ещё раньше, Буча, Ирпень, Изюм… Список военных преступников из россии растёт с каждым днем.

Мы возмущаемся! Рвём душу! Требуем возмездия! Кто-то сказал хорошую фразу, "Врагов Украины накажет Бог! А наша задача, как можно скорей организовать их встречу!"

Вчера приснился сон. Или позавчера? Не помню точно. Всё же наверное вчера! Голос. Мужской. Не знаю чей. Если бы сразу проснулся, то мог бы сказать, на чей похожий. А так… Просто голос. И два слова! "Посылайте мужчин"! И лица ребят. Разные. Главное все улыбаются. Даже подмигивают. Один кажется сказал, спокойно так, "Поверьте! Мы их достанем! На краю света, но достанем!". Потом ещё какие-то детали были. Но не запомнил. Кошки традиционно разбудили в три часа ночи. Кушать приспичило…

Хороший сон. Обнадеживающий! Пусть он окажется вещим! И я лично хочу пожелать парням хорошей охоты. Даже если сон, просто окажется сном!