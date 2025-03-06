'Россияне в знак протеста сожгут Москву?' Лавров назвал Наполеона и Гитлера предшественниками Макрона и был высмеян в сети. Видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы является преемником Наполеона и Гитлера, поскольку его планы привлечь французское ядерное оружия для защиты Европы якобы несут прямую угрозу России. Заявление Лаврова было массово высмеяно в сети.

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В частности, 6 марта на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Зимбабве Лавров заявил, что президент Франции якобы "в агрессивной манере продолжает дело Наполеона, маскирует свои истинные намерения".

"Конечно, это угроза в адрес России, если он собирает встречу начальников генштабов европейских стран и говорит, что необходимо использовать ядерное оружие. В отличии от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает", – выдал он.

Свое заявление Лавров аргументировал тем, что Гитлер и Наполеон "прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить".

А Макрон, по словам главы МИД РФ, "видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе".

Лавров такж выдал, что "обвинения в подготовке РФ войны против Европы – это чушь" и "мало-мальски вменяемый человек" должен это понимать, хотя когда-то ранее он говорил то же самое о вторжении РФ в Украину.

По словам Лаврова, "никто не запрещает" Макрону позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и "обсудить проблемные вопросы".

А присутствие европейских миротворцев в Украине РФ будет расценивать так же, как присутствие НАТ, заявил министр.

"Военный контингент ЕС в Украине – прямая война стран Европы и НАТО против России. Если ты ввел войско на территорию, ты уже не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", – сказал он.

Обращение Макрона к французам также прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что Кремль оценивает его как конфронтационное, которое "создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны".

В сети же массово высмеяли заявление Лаврова, в частности сравнение Макрона с завоевателями Наполеоном и Гитлером.

Пользователи предложили россиянам вновь сжечь Москву, как это было во время похода Наполеона на Российскую империю.

Другие назвали выступление Лаврова цирком.

"Москва снова в шоке: мир не играет по их правилам. Привыкайте уже", "Россияне в знак протеста опять сожгут Москву", "Лошадь (прозвище Лаврова. – Ред.) без лекарств, как всегда", "Макрон, твой ход. Москва должна сгореть дотла снова", "Макрон – Гитлер? Серьезно, Лавров? Это уже не дипломатия, а цирк", – пишут в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 марта Макрон выступил со специальным обращением к народу Франции, в котором сообщил, что начинает дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Он отметил, что российская угроза распространяется не только на Украину, но и всю Европу.

Макрон также заявил, что мир в Украине не может быть заключен любой ценой и он не может означать капитуляцию, а после войны Франция защитит Украину своими войсками. Он призвал государства ЕС увеличить оборонные расходы, в том числе на производство оружия.

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