Без воды и арбузов: почему на оккупированной Херсонщине гибнет урожай и куда убегают фермеры

На оккупированной части Херсонской области обострилась проблема с выращиванием овощей и даже арбузов. Причина – в засухе, проблемах с водой, после того как российские военные подорвали Каховскую ГЭС, а также в засилье российских и даже китайских овощей.

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В Копанях теперь торгуют до обеда

На оккупированной части Херсонской области люди вынуждены бросать свои огороды. Дело в том, что после того как российские военные подорвали Каховскую ГЭС и осушили водохранилище, вода сюда не поступает.

Местные жители жалуются, что оккупанты запрещают им использовать воду для полива огородов.

"Лето в этом году снова засушливое, дождей нет второй месяц. Все овощи на огородах выгорают, их нужно поливать. А воды в каналах нет, потому что дамбу подорвали. Люди стали качать воду из скважин, так "новое руководство" категорически запрещает. Что делать? Люди бросают огороды, зачем трудиться, если там ничего нет или растет мелкое", – жалуется OBOZ.UA жительница левобережной части Херсонской области (в целях безопасности имена жителей не называем).

Знаменитый рынок в Копанях Херсонской области, где до полномасштабной войны грузовики и бусы с продукцией стояли день и ночь, где можно было купить любые овощи, фрукты, ягоды, арбузы, дыни, – сейчас работает в лучшем случае до обеда. Торговцев тут в несколько раз меньше, как и урожая овощей.

"Товара намного меньше, чем до 2022 года. Люди везут то, что смогли вырастить в таких условиях, а цены высокие как для оптового рынка. Арбуз стоит 15 руб. за килограмм (7,5 грн). Что это такое? В Киеве на базаре арбузы продают по 10-20 грн", – возмущается фермер, который раньше имел свое хозяйстве на левом берегу Херсонщины.

Жители рассказывают, что урожай бахчевых, где еще есть возможность орошать поля, снизился на 25-30%. А там, где воды нет, то и урожая нет. Многие фермеры, которые занимались арбузами и дынями, после оккупации покинули свои хозяйства. Люди не хотят работать на оккупантов, да и захватчики жителям покоя не дают – грабят, отжимают землю и урожай.

Теперь украинцы получают арбузы с Николаевской, Одесской, Полтавской, Винницкой области и даже из Закарпатья.

Фермерам некуда везти урожай

Везти свою сельскохозяйственную продукцию жителям оккупированной Херсонщины некуда. Если раньше они могли торговать со всей Украиной, завозили овощи и бахчевые даже в оккупированный Крым, то сейчас в лучшем случае везут урожай на оккупированную Луганщину.

Там им приходится конкурировать с овощами из Краснодарского края и Ростовской области. Естественно, херсонская продукция дешевле и вкуснее, и это очень не нравится российским торговцам.

"Иногда возникают конфликты. На ценниках пишут "помидоры херсонские", "огурец Херсон", и покупатели сразу же обращают на них внимание, потому что знают вкус и качество, а цена ниже российской. Порой людей выгоняют с рынков, заставляют убирать ценники, ставить цены как у всех", – рассказал один из торговцев.

А вот в оккупированном Крыму ситуация с урожаем хуже. Там уже рынки заполонила российская продукция, даже потеснив крымские помидоры и фрукты. Кроме того, жители полуострова рассказывают, что туда везут китайский товар, которым сейчас завалена Россия.

Правда, в России надеются, что присвоенные ими территории Херсонщины помогут избежать яблочного дефицита. Из-за весенних заморозков в РФ прогнозируется низкий урожай яблок и груш, и оккупанты собираются везти фрукты с оккупированных территорий Украины.

Но в любом случае, из-за подорванной россиянами Каховской ГЭС и жары урожай на оккупированных территориях намного меньше, чем всегда.