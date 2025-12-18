Россияне не собираются на Новый год в оккупированный Крым: пугают взрывы и отсутствие денег

Новогодний сезон в оккупированном Крыму практически провален. Несмотря на громкие заявления незаконных властей, большинство россиян не собираются проводить тут праздники. Их пугают не только пробки на Керченском мосту, но и опасность обстрелов, постоянных тревог. К тому же на полуострове даже отменили все новогодние гуляния. Кроме того, часто пропадает свет, а в Алуште, например, воду подают по часам.

Видео дня

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

На Крым у россиян нет денег

Новогодний сезон в Крыму вновь обещает быть провальным. Только за счет льготных путевок с трудом наполнят половину пансионатов и санаториев. Бронированием могут похвастаться относительно раскрученные отели таких городов, как Ялта, Алушта. Маленькие населенные пункты, западный Крым никому не интересны.

Основная причина – у самих россиян не хватает денег не то что на развлечения, а даже на самое необходимое. Все уже наслышаны о повышении налогов как для крупного и среднего бизнеса, так и для малого.

К тому же крупные заводы и предприятия в РФ уже перешли на четырехдневку, и вовсе не от хорошей жизни. Многие регионы оптимизируют свою социальную сферу: закрываются детские садики, больницы, школы. Люди оказываются на улице без денег.

От безденежья в РФ даже объявили о длительных новогодних выходных – с 31 декабря аж до 11 января. Куда людям деваться почти на две недели загула, мало кто знает, а главное – на какие средства.

"У нас перед праздниками сократили много медиков – о каких праздниках может идти речь?.. Люди не знают, на что жить, а теперь еще длинные выходные устроили. Будем сидеть дома перед телевизором и думать, куда устроиться на работу", – жалуется Валентина из Рязанской области.

Пропагандисты пытаются показать, что в стране все нормально, и разгоняют информацию о том, что россияне полюбили свою страну и теперь никуда ехать не хотят. Выбирают родную Кострому – родину Снегурочки, Ярославль, Мурманск, Петрозаводск и даже Тверь.

Правда, средний чек для такого захолустья явно завышен – 7,7 тысячи рублей (3,8 тысячи гривен) за ночь в гостинице.

А из заграницы выбирают Беларусь, Казахстан, Армению, Грузию. Тут ночь стоит 11,4 тысячи рублей (5,2 тысячи гривен).

А вот на оккупированный полуостров россияне не очень торопятся – предпочитают ему Краснодарский край. Купаться в море зимой никто не собирается, поэтому вонь от мазута им не мешает. Выбирают Сочи, Анапу. Тем более что, в отличие от Крыма, тут открыли авиасообщение и добраться можно гораздо быстрее.

Пропадают свет и вода

В оккупированном Крыму владельцы гостиниц и гостевых домов вновь жалуются на недостачу туристов.

"Кто к нам поедет, когда над морем то тут, то там постоянно стреляют и что-то прилетает? В Крыму уже отменили все новогодние гуляния: боятся обстрелов, провокаций, в Севастополе постоянные проверки", – сетует один из владельцев местной гостиницы, который надеялся заработать на праздниках, но не получилось.

Не едут туристы и из-за жутких очередей на проверку на Керченском мосту. Стоять в очереди на холодном ветру недалеко от моря – удовольствие не очень приятное. К тому же въезд на электромобилях или гибридных авто через мост запрещен – россияне опасаются терактов. А ехать через оккупированные территории мало кто хочет.

К тому же на полуострове продолжаются проблемы с бензином: тут бывают перебои, а цена выше, чем в России. Здесь часто пропадает свет, есть проблемы с водой. Так, в Алуште с 4 декабря почасовая подача воды – четыре часа утром и четыре часа вечером. Поэтому во дворах расставлены огромные пластиковые бочки для воды – люди будут стоять в очередях вместо того, чтобы отдыхать и наслаждаться праздниками.

Причина в том, что Изобильненское водохранилище, которое и питает водой Алушту, опять высохло. Поэтому введена жесткая экономия. За 11 лет оккупации российские власти так ничего и не сделали для спасения полуострова от засухи, а их военные взорвали Каховское водохранилище, которое питало Северо-Крымский канал.