Россияне на ВОТ принуждением паспортизируют работников медсферы

Россияне на временно оккупированных территориях Донецкой области вынуждают медицинских работников получать паспорта РФ. В частности, все прибавки к заработной плате сейчас получают исключительно лица с российским гражданством.

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Об этом сообщает Telegram-канал движения сопротивления "Желтая Лента". В свою очередь, чистая ставка остается крайне низкой.

"Все надбавки (за выслугу лет, за квалификацию, за особые условия и т.п.) пока могут получать только граждане РФ. А чистая ставка без этого – мизерная. Особенно учитывая, что цены на ТОТ в среднем выше как украинских, так и российских", – говорится в сообщении.

По словам активистки, работающей в одной из больниц оккупированной Донбасса, многие ее коллеги вынуждены были выехать на подконтрольную Украине территорию или в Европу. Однако многие медицинские работники остались на месте, потому что есть большая ответственность за пациентов.

"Здесь люди, которые не могут ходить, люди которых мы ведем полжизни, которые без нас могут просто не выжить. Конечно россияне видят, что часто их военных почти не лечат, видят, что местные врачи ждут Украину. И сейчас активно взялись и за нас. Делают все, чтобы заставить получить их паспорт", – рассказала активистка.

Она считает, что это большой стыд обходиться так с врачами, которые всю жизнь работают во благо людей, однако неизвестно, как этому можно помочь.

Напомним, российские оккупанты на временно оккупированной части Херсонской области целенаправленно привлекают в свою армию сирот, одиноких людей и детей родителей с инвалидностью. Это связано с тем, что за таких украинцев некому заступиться.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие РФ используют жилье украинцев как склады для боеприпасов в захваченных населенных пунктах Запорожской области. Военные преступники прибегают к любым способам, чтобы скрыться среди мирных жителей.

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