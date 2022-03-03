'Россияне гниют тысячами на украинской земле': тероборона бросила 'вызов' Кадырову и рассказала, что ждет оккупантов. Видео

Представители территориальной обороны Чернигова обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они сказали, что российские оккупанты, среди которых есть и кадыровцы, способны воевать только с мирным населением Украины.

Тероборона пригласила самого Кадырова в нашу страну и отметили, что своими выступлениями он может напугать только беларусов и россиян, но отнюдь не украинцев. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Россияне гниют тысячами на украинской земле, а воевать способны только с мирным населением. Вы, кадыровцы, не лучше", – заявили в теробороне.

Наши защитники отметили, что они с нетерпением будут ждать каждого оккупанта – из России, Чечни и Беларуси.

Видео дня

"Украинской земли хватит, чтобы вас всех здесь похоронить. А украинских парикмахерских хватит, чтобы вас всех здесь побрить", сказали они.

Напомним: 1 марта полк "Азов" уничтожил группу кадыровцев на Донбассе. Украинские воины достойно встретили в степях военнослужащих из личной гвардии президента Чечни Рамзана Кадырова, входящих в состав внутренних войск МВД России.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа кадыровцев, которая намеревалась напасть на президента Украины Владимира Зеленского, была ликвидирована. Оккупантов уничтожили регулярные войска ВСУ на подступах к Киеву.