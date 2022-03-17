Россия в войне против Украины потеряла 14 тыс. солдат, 444 танка и 108 вертолетов

Марина Погорилко
Общество
1 минута
6,9 т.
Потери РФ в Украине
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Общие боевые потери российских оккупантов в войне, которую они развязали в Украине, с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили 14 тысяч человек личного состава. Захватчики также остались без 444 танков, 108 вертолетов и 86 самолетов.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Кроме того, оккупанты потеряли еще:

  • боевых бронированных машин – 1435 единиц;

  • артиллерийских систем – 201 единица;

  • РСЗО – 72 единицы;

  • средства ПВО – 43 единицы;

  • автомобильной техники – 864 единицы;

  • корабли и катера – 3 единицы;

  • цистерн из ГСМ – 60;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

  • специальная техника – 10.

В Генштабе отметили, что данные могут быть не точными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Видео дня
В Украине погибли уже более 14 тысяч оккупантов

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал оккупантов сложить оружие и бежать обратно в Россию. Он посоветовал воспользоваться шансом выжить, пока у них еще есть такая возможность. Зеленский напомнил, что россияне терпят такие потери, каких у них еще никогда не было.

"Российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было в Сирии, не было в Чечне. Не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Киевской областью было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 российских оккупантов. Это произошло в ночь на 17 марта. Российская армия потеряла более десяти воздушных целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
УкраинаПотери России в войне с УкраинойВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarРоссияРоссия - страна-агрессор