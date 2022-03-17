Россия в войне против Украины потеряла 14 тыс. солдат, 444 танка и 108 вертолетов

Общие боевые потери российских оккупантов в войне, которую они развязали в Украине, с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили 14 тысяч человек личного состава. Захватчики также остались без 444 танков, 108 вертолетов и 86 самолетов.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Кроме того, оккупанты потеряли еще:

боевых бронированных машин – 1435 единиц;

артиллерийских систем – 201 единица;

РСЗО – 72 единицы;

средства ПВО – 43 единицы;

автомобильной техники – 864 единицы;

корабли и катера – 3 единицы;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальная техника – 10.

В Генштабе отметили, что данные могут быть не точными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал оккупантов сложить оружие и бежать обратно в Россию. Он посоветовал воспользоваться шансом выжить, пока у них еще есть такая возможность. Зеленский напомнил, что россияне терпят такие потери, каких у них еще никогда не было.

"Российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было в Сирии, не было в Чечне. Не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Киевской областью было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 российских оккупантов. Это произошло в ночь на 17 марта. Российская армия потеряла более десяти воздушных целей.

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