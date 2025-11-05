Популизм – гремучая смесь невежества и цинизма.

Популизм шагает по планете. По мере развития науки и техники люди хотят видеть в своих лидерах не квалифицированных лидеров, а примитивных популистов, которые рассказывают им, как просто они решат все проблемы.

Далее текст на языке оригинала.

Як раніше жартували, що жінка любить вухами, то зараз виборці популістів люблять своїх кумирів і очима, і вухами, не включаючи для цього розум, який є тільки у людини серед представників живих істот на нашій планеті.

Яскравим представником цієї плеяди популістів може служити нинішній президент США.

Він не тільки популіст, він ще і бажає, щоб його рішеннями захоплювалися в цілому світі.

І саме цікаво, що в цю популістську гру включились багато країн світу.

Закінчу війну в Україні за 24 години – захоплення.

Не можу закінчити війну – щире захоплення.

Ввожу 100% тарифи на експорт із Китаю товарів у США – захоплення.

Скасовую – щире захоплення.

Відмінною рисою популіста від державного діяча є нездатність проанілізувати причинно-наслідкові відносини своїх рішень, тому рішення приймаються хаотично, залежно від міцності випитої кави.

Наводити якісь докази про нерозумність прийняття таких рішень неможливо, тому що він просто не розуміє цих доказів, а по-друге, підбирає собі в команду не професіоналів, а людей просто відданих йому без всякої кваліфікації.

Наприклад, Трамп повинен був би розуміти, що Китай є монополістом в постачанні рідкоземельних елементів, без яких США не можуть виробляти сучасну продукцію.

Він повинен би зрозуміти, що Китай не буде купляти сою у американських фермерів, які є виборцями Трампа.

А як Китай наложив тарифи на покупку сої, на продаж рідкоземельних елементів, Трамп зразу все зрозумів і домовився з Сі на його умовах.

Я розумію, як складно зараз західним лідерам проявляти захоплення цим "самородком", але він президент великої держави, яку збудував американський народ і попередні американські президенти.

Всі популісти бажають бути диктаторами.

Тому Трамп так благоволить до Путіна і Сі.

Як він каже про Путіна і Сі – вони гарні хлопці і добрі політики.

Особливо Путін, якому видано ордер на арешт Гаазьким трибуналом за крадіжку українських дітей, який кожен день знищує мирне населення і будинки, який бажає заморозити взимку всю Україну, зробити те, що робили націсти з блокадним Ленінградом.

Тому він перестав допомагати Україні, якій допомагав "поганий"Байден, тому він не бажає давати далекобійні ракети, а то ж Путін може образитися на нього і перестане розмовляти.

Це ж яка втрата, яка втрата!

З одного боку, нам не пощастило, що американський народ вибрав такого популіста, а з іншого і пощастило, бо в США народ швидко вживає заходів для усунення своєї помилки.

Згідно останнім соціологічним опитуванням, рейтинг Дональда Трампа різко падає.

Рівень довіри до президента досягнув історичного рівня і впав до 37%.

Рівень недовіри – 63%.

Причина не одна.

1. Вже 35 днів триває урядовий шатдаун.

2. Чиновники не отримують зарплати, не можуть нормально працювати.

3. Трамп намагається скоротити виплати малозабезбеченим, які було введено при Байдені.

4. 75% американців стурбовані станом економіки, вони вважають, що справи погані чи дуже погані.

5. Американці не задоволені зовнішньою політикою Трампа.

70% американців вважають, що треба продовжувати допомагати Україні.

Вони вважають, що треба вводити санкції проти Росії.

Особливо зросла підтримка України серед однопартійців Трампа – до 51 %, проти 37%, які були раніше.

А серед демократів підтримують допомогу Україні 79%.

А Трамп, як кожен популіст, дуже чутливий до громадської думки.

Чекаємо його реакції на ці події.