Россия уже выпустила по украинским городам в 11 раз больше ракет, чем за пять лет войны в Сирии. Инфографика

За первые 22 дня войны, которую Россия развязала против Украины, по украинским городам нанесено 1100 ракетных ударов. Это в 11 раз больше, чем в войне в Сирии.

Такие данные обнародовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Для сравнения, по сирийским городам было запущено 100 ракет (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

"Украинские города за 22 дня получили 1100 ракет. Это в 11 раз больше, чем бомбардировки Сирии за 5 лет", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за первые 20 дней войны Россия использовала почти весь свой арсенал крылатых ракет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжили наносить удары по мирным городам в Украине из оккупированного Севастополя. Они используют ракеты "Калибр".

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