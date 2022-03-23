Россия запускает крылатые ракеты 'Калибр' из Севастополя: обнародовано видео

Российские оккупанты продолжают бить по мирным украинским городам крылатыми ракетами "Калибр". Враг запускает их со своих кораблей в том числе и во временно оккупированном Крыму.

Так, в сети появились кадры, на которых агрессор запускает ракеты с малого ракетного корабля, который стоит в Черном море. Обстрел засняли очевидцы, отмечается, что российское судно при этом находилось совсем рядом с Севастополем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ролик снят во вторник, 22 марта. На нем видно, как выпущенные ракеты "Калибр" з гулом улетают "за горизонт", но на самом деле они летят в направлении Украины.

Видео дня

Напомним: за первые 20 дней полномасштабного вторжения в Украину Россия израсходовала почти весь свой арсенал крылатых ракет. Речь идет о ракетах морского базирования "Калибр" и снарядах для комплексов "Искандер".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 22 марта потеряли в Украине еще 6 самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет. Юбилейный 100-й самолет сбили защитники Мариуполя.

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