Россия целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру - Forbes

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Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, что вынуждает инженеров и энергетиков с риском для жизни восстанавливать электроснабжение пострадавших регионов.

Об этом говорится в материале издания Forbes.

"По мере того, как Россия начинает применять тактику осады и неизбирательных атак на жилищный и гражданский секторы, ключевая инфраструктура производства и передачи электроэнергии (Украина) рушится", - говорится в нем.

Издание отмечает, что украинский народ и бизнес проявили удивительную сплоченность и решительность в противостоянии врагу и защите страны.

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В частности, ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию больницам и военным на миллионы долларов.

"Инженеры ДТЭК делают все возможное, чтобы украинцы не остались без электроэнергии и тепла, работая практически под огнем", - подчеркнули в Forbes.

Также генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что сейчас Украина переживает самый сложный период в своей истории, поэтому бизнес сообщество прилагает все усилия, чтобы помочь государству и его населению.

Напомним, что ранее ДТЭК начал бесплатно поставлять электроэнергию больницам, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.