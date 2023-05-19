'Россия стремится посеять хаос': Гуменюк объяснила, почему оккупанты начали чаще атаковать Украину ночью

В последнее время российские оккупанты стали чаще атаковать Украину ночью. Таким образом, страна-террорист Россия стремится посеять хаос среди украинцев.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что также одной из причин именно ночных атак является то, что в темное время суток труднее проявлять враждебные цели.

"Мы видим попытку действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны. Потому что ночью немного труднее проявлять цели", – добавила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что Россия стремится сеять хаос в обществе накануне важных перемен на фронте.

Стоит отметить, что в ночь на 19 мая государство-террорист Россия устроило очередную воздушную атаку по Украине. Взрывы раздались в Киеве, Кривом Роге, а также в Киевской, Черниговской, Николаевской и Хмельницкой областях. В регионах и столице сработали системы противовоздушной обороны.

Силы противовоздушной обороны Украины отразили десятую подряд с начала месяца массированную атаку России, которую она устроила ночью 19 мая. В небе над несколькими регионами защитники сбили три вражеских ракета и 16 ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предварительной массированной атаки РФ на города Украины 18 мая силы ПВО сбили 29 из 30 крылатых ракет и четыре БПЛА. В то же время случились прилеты в Одессе и на Хмельнитчине, а в Киеве были повреждены из-за падения обломков.

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