Россия с удовольствием отдаст Донбасс Украине, – расследователь Bellingcat

Власти Украины смогут вернуть контроль над временно оккупированной восточной частью своего государства. Россия не знает, как интегрировать Донецкую и Луганскую области Украины.

Такое мнение высказал журналист из Болгарии Христо Грозев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Грозев является главным расследователем международной исследовательской организации Bellingcat.

В частности Грозев выпустил серию материалов о преступлениях власти российской Федерации.

По мнению журналиста, Россия вернет Украине Донбасс "с удовольствием".

"Потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию", – сказал Грозев, добавив, что ситуация с оккупированным Крымом сложнее.

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Для того, чтобы РФ вернула полуостров, ее должны к этому принудить. Или же пакт мира можно будет подписать уже с новым руководителем страны, который придет к власти после нынешнего президента Владимира Путина.

Грозев выразил надежду, что это будет коалиция, а не один правитель. По его мнению, это может произойти не раньше, чем через пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грозев отметил, что передачу России фигуранта расследования катастрофы МН17 боевика Владимира Цемаха следовало отложить. Журналист назвал его очень ценным свидетелем.