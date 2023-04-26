Россия пытается изменить этнический состав населения на захваченных территориях Украины: в Минобороны указали на преступления врага
В Министерстве обороны Украины сообщили, что государство-агрессор Россия переселяет россиян из отдаленных регионов на временно захваченные украинские территории. Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.
Об этом на своем канале в Telegram сообщила заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр. Она отметила, что план врага – повлиять на изменение этнического состава населения в оккупированных городах.
Правительство страны-агрессора инициировало масштабное переселение лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения.
Таким "переселенцам" помогают оккупационные администрации. Они расселяют российские семьи, трудоустраивают их, способствуют получению кредитов на развитие бизнеса и приобретение жилья.
В то же время украинцев, особенно которых оккупанты подозревают в проукраинской позиции, россияне продолжают незаконно депортировать в Россию.
"Таким образом, противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", – написала Маляр.
Как сообщал OBOZREVATEL, наемники российского ЧВК "Вагнер" начали депортацию жителей пригорода Бахмута в Донецкой области. Людей вывозят на оккупированные территории Луганской области, после чего депортируют в Россию.
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