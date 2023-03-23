Оккупанты начали депортацию жителей пригорода Бахмута: стало известно, куда вывозят украинцев

Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали депортацию жителей пригорода Бахмута на Донетчине. Людей принудительно вывозят на оккупированные территории Луганской области.

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На Луганщине оккупанты заставляют украинцев проходить фильтрацию, после чего депортируют в Россию. Об этом 23 марта сообщили в Центре национального сопротивления при командовании Сил спецопераций Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, людей вывозят в Пермь и другие отдаленные регионы РФ.

В ЦНС подчеркнули, что это типичная история, когда захватчики, пользуясь развязанными Россией боевыми действиями, депортируют людей под прикрытием эвакуации.

Затем украинцев ассимилируют (процесс слияния с россиянами) в отдаленных районах страны-агрессора, поскольку те теперь зависят от оккупантов, рассказали в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Бахмуте в настоящее время продолжаются уличные бои. Украинские воины отбили очередную атаку противника и нанесли потери оккупантам.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что штурмовые группы врага пытаются продвигаться в центр Бахмута. Защитники Украины уничтожают оккупантов 24/7.

– По словам Сырского, "вагнеровцы" несут огромные потери под Бахмутом и выдыхаются. Украинские военные вскоре могут воспользоваться этим.