Окей, там ось зла снова голову поднимает. Я просто напомню. А там сами думайте, что мы можем.

Далее текст на языке оригинала.

Російська армія програла битву за Харків, де була розгромлена.

Російська армія програла битву за Херсон, де була розгромлена.

В прямому і повномасштабному протистоянні з українською армією – російська армія не витримала.

Це назавжди увійде в історію, як славні битви Українського війська та українців.

Також це назавжди увійде в історію, як безславні поразки Росії та русскіх.

Битву за Донбас росіяни також програють.

Глобальну битву за імперію та її вплив вони вже програють. І зрештою втратять її всю: спочатку економічно, потім політично, культурно, а потім і територіально.

Це все, що важливо для історії. І для нас, коли ми оцінюємо себе.

Коли нам давали три дні. А ми потопили їх флагман. І майже весь чорноморський флот.

Коли нам давали три дні. А ми знищили мільйонну російську армію.

Коли нам давали три дні. А тепер ми щодоби сотнями дронів та ракет випалюємо російську тилову логістику аж до Сибіру.

Коли нам давали три дні. А ми винищуємо в Москві російських генералів та ядерну авіацію.

Ось це – важливо. Не зациклюватися на дрібницях – оцінювати великі проміжки. Ми – неймовірні. Ми – сильні. Ми все зможемо.

Коли ми разом.